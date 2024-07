¡Otra vez! Ana Paula Consorte ESTALLA tras falta de agua en Trujillo: "¿Esto es normal?"

24/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Indignada! Ana Paula Consorte manifestó nuevamente su molestia al no contar con el servicio de agua en el domicilio donde habita actualmente junto a Paolo Guerrero y sus hijos en Trujillo. La brasilera es conocida por pronunciarse ante cualquier problema que la aqueja mediante sus redes sociales.

A través de su cuenta en Instagram, Consorte compartió algunas historias en donde puso en evidencia que su casa no tenía agua potable, ante la necesidad de tomar un baño y mantener limpios a sus pequeños hijos. Cabe resaltar que, esta no es la primera vez que la bailarina estalla tras la falta de este servicio en su hogar.

Ana Paula Consorte estalla por falta de agua en Trujillo

Evidentemente fastidiada, Ana Paula publicó un primer video mostrándose al interior de su ducha, en donde luego de abrirla, se observa que la regadera no produjo nada de agua, por lo cual la actual pareja de Guerrero no dudó en pronunciarse.

"¿Esto para ustedes es normal? Ahora de nuevo regresamos al 9 de julio, ahí estábamos sin agua en casa. Nos quedamos sin agua unos días. Con 2 bebés pequeños es muy difícil", detalló en su historia.

Tras la publicación, varios de sus seguidores en la red no tardaron en opinar al respecto, indicando que, lo que ella está viviendo, es parte de la realidad por la que atraviesan muchos peruanos. Fiel a su estilo, Ana Paula no dudó en responder, indicando que tal circunstancia no debería ser visto como algo normal, calificando las justificaciones como algo sin sentido.

"Hola gente. Quería aclarar un poco la situación del agua, recibo cada comentario, cada mensaje que es tan absurdo, para mí es absurdo, porque hay gente que me dice 'es normal quedarse sin agua'. 'Hay tanta gente en el mundo que se queda sin agua', es absurdo", indicó evidentemente sorprendida por la cantidad de comentarios.

Ana Paula expone nuevamente la falta de agua en Trujillo.

Ana Paula y su incomodidad por vivir en Trujillo

Esta no es la primera vez que Ana Paula Consorte se molesta por experimentar este tipo de situaciones en Trujillo. La pareja de Paolo guerrero tuvo una similar experiencia en la que no solo hubo falta de agua, sino que se quedó sin internet y sin calefacción.

Por tales motivos, decidió trasladarse junto a sus hijos a Lima, instalándose en hoteles de lujo durante varios días. Uno de estos fue el hotel Hyatt Centric, en San Isidro. Fue así que, nuevamente, Ana Paula Consorte estalló tras no contar con el servicio de agua en Trujillo. ¿Retornará a Lima?