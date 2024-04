¿Cachaza y André Bankoff esperan a su primer bebé? Modelo sorprende con importante anuncio

16/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carol Reali, conocida como Cachaza en la farándula peruana, aseguró que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida al lado de André Bankoff y respondió a los rumores de un posible embarazo.

La modelo brasileña inició un romance con su compatriota, luego de terminar su compromiso con Rafael Cardozo, con quien tuvo una relación de más de doce años. Tras ello, la garota decidió rehacer su vida y ahora se encuentra más feliz que nunca.

¿Está embarazada?

En una entrevista con 'América Espectáculos' Cachaza aclaró los rumores que aseguraban que estaba en la dulce espera, junto a su pareja André Bankoff.

"Se especuló que estabas embarazada", comentó la reportera y con una fuerte risa Carol Reali respondió cuál es su estado realmente. " ¡Hasta yo en un momento dudé! Y yo dije: Oh my God! (¡Oh Dios mío!) tanto me preguntan, pero no, estaba hinchadita nomás. Fue una época en que estaba creo que un poco comelona, comiendo mucho", dijo despreocupada.

Además, comentó que su novio le sugirió que se realice una prueba de embarazo, pero que se negó a ello. Comentó que sí tienen planes de convertirse en padres en un futuro.

"Hasta André me dijo: Mi amor ¿Todo bien? ¿Por qué no te haces una pruebita? Y yo: 'No, mi amor, todo bien', todo está bajo control (...) nos encantaría, de hecho que sí está en los planes, pero André es una persona muy segura, no da un paso sin pensar. De hecho, sabemos de la distancia que tenemos ahorita y que tal vez no sea el momento ideal, pero si Diosito manda, ya mandó y veremos qué hacer", respondió.

¿Cachaza y André Bankoff vivirían en Perú?

La modelo brasileña comentó que de formar una familia con André Bankoff, tendrían que adaptarse a vivir en ambos países. Como se sabe, su relación se divide entre Brasil y Perú.

"De hecho, viviríamos en ambos países. Yo ya le dije que me encanta estar aquí, mi trabajo está acá, el cariño de la gente lo tengo, amo a Perú, de hecho también Brasil es mi hogar también está mi familia, tendríamos que dividirnos y a él le encanta la idea, así que todo bien ", comentó muy contenta. La influencer también adelantó cuáles son sus planes con el actor y aseguró que, si bien no le ha pedido matrimonio, esto podría pasar en cualquier momento. "Todavía no, pero por ahí huele, huele a algo".

Sin duda alguna, Cachaza, se mostró muy ilusionada con la idea se convertirse en madre, si bien todavía no está embarazada, aseguró que le gustaría concebir muy pronto.