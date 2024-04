Madre de Natalie Vértiz SACA LAS GARRAS por su hija por 'bronca' con Ethel Pozo ¿Qué dijo?

Patty González, madre de Natalie Vértiz, no dudó en sacar las garras por ella tras el polémico momento que vive tras ser tildada de mentirosa por parte de Ethel Pozo, y que incluso las llevó a terminar sus 6 años de amistad.

Hace unos días, Ethel expresó su enojo por los comentarios de la modelo Vértiz, quien aseguró que no comprendía por qué la hija de Gisela Valcárcel se sorprendía al ver la majestuosa casa de Jefferson Farfán si ella también tenía una vivienda igual.

Además la joven modelo, dejó entrever que Ethel tiene el suficiente dinero para hacer un viajes de lujo, refiriéndose específicamente a Disney.

Es tras estos comentarios que la presentadora de 'América Hoy' no soportó más y decidió dar por terminada su amistad con Natalie Vértiz y su esposo Yaco Eskenazi.

"Esta mañana no estoy contenta porque se ha mentido en televisión nacional, ha mentido una persona que dijo que era mi amiga. No se puede mentir de los amigos, basta de agarrarme de un saco de boxeo. No me ha gustado que mienta de esa forma, más aún viniendo de alguien que ser mi amiga hasta el sábado. Yo he compartido seis años de trabajo con Yaco y Natalie", sentenció.