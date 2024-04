¡En la dulce espera! Exparticipante de 'Combate' SORPRENDE al anunciar su segundo EMBARAZO

¡Más feliz que nunca! Una exparticipante de 'Combate' anunció recientemente que se encuentra esperando a su segundo bebé, fruto de su relación con un conocido bailarín peruano. La noticia sorprendió a sus compañeros, quienes no dudaron en felicitarla.

'Combate' fue uno de los realities de competencia más famosos a nivel nacional. Su paso paso por la televisión peruana permitió que muchas jóvenes se volvieran populares, llegando incluso a ser influencers.

Y aunque algunos se encuentren alejados del medio, recientemente una de las participante se presentó en un conocido programa de espectáculos para brindar la buena nueva: Está embarazada.

Estamos hablando de Lisset Lanao, quien llegó hasta el set de 'Mande Quien Mande' para celebrar el cumpleaños del excapitán del Equipo Verde, Mario Hart, y de paso darle una grata noticia.

"¿Qué tan amigo es Mario Hart?) Muy amigo, muy amigo, tan amigo que no lo veo hace 5 años. Es que veo más a Korina que a él, porque Korina suele ir más a los cumpleaños de los chiquis y ahí me la encuentro, pero tú no vas", respondió la bailarina a la inesperada pregunta que le hicieron.