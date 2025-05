Cachaza DESTRUYE a Rafael Cardozo tras criticar su nueva vida: "Agradezco a Dios haber salido de ahí"

¡No se guardó nada! Carol Reali, conocida popularmente como 'Cachaza' en la farándula peruana, arremetió contra las recientes declaraciones que tuvo su expareja, Rafael Cardozo. Luego de su ruptura amorosa, el exchico reality ventiló detalles de lo que representa el nuevo estilo de vida de la modelo, algo que no le ha gustado en lo absoluto a la 'garota'.

El podcast 'Cómplices Del Desmadre', conducido por Wendy Guevara y Nicola Porcella, tuvo como reciente invitado a Cardozo. Sin embargo, dicha edición contó con la presentación de la influencer Karina Torres, quien no dudó en consultarle al brasileño sobre su paso por el programa 'Esto Es Guerra' y las polémicas que protagonizó allí.

Además de recordar su etapa de 'guerrero', Rafael no tardó en contar algunos pormenores del romance que vivió con Cachaza en dicho programa, además de ventilar detalles poco conocidos de lo que significó su ruptura amorosa. "Yo tuve una relación de 11 años, terminamos la relación" dijo 'Rafa', añadiendo que fueron "los dos" quienes la culminaron.

Sin embargo, Nicola señaló que el asunto no quedaba ahí, por lo que le pidió contar la verdad. Según Porcella, Rafael le había contado que el fin de su relación con Carol Reali se produjo porque ella había ingresado a una secta, en donde atravesó por una conversión ideológica.