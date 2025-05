Yahaira Plasencia LANZA ADVERTENCIA ante rumores de canción sobre Jefferson Farfán: "Ahora te aguantas"

29/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡No se calló nada! Yahaira Plasencia alista todo para presentar una nueva canción. Sin embargo, la salsera ha vuelto al ojo de la tormenta, debido a que muchos rumorean que el tema estará cargado de indirectas hacia su expareja, Jefferson Farfán. Tras una ola se especulaciones, la 'Yaha' decidió manifestarse lanzando una firme y peculiar advertencia.

Yahaira Plasencia lanza advertencia: "Ahora te guantas"

A través de su cuenta en TikTok, Yahaira compartió un video en donde hizo fonomímica de la famosa canción 'El señor de la noche', precisamente en el verso que dice: "¿A mí? Que te haré subir al cielo, bajar y besar el mismo infierno". Sin embargo, llamó mucho la atención el mensaje que escribió en dicho clip: "Yo solo diré...Tú empezaste, ahora te aguantas".

Pero eso no es todo. La intérprete de 'Soltera' también añadió una breve pero contundente descripción en el post. Allí, sostuvo que nunca ha tenido comentarios de ningún tipo sobre alguien en particular y que no se entromete en pleitos. Sin embargo, dejó en claro que no tolerará que la fastidien con asuntos que no tengan nada que ver con su música.

"Yo jamás he hablado de nadie. No me meto con nadie. Pero si empiezan a molestarme cuando yo siempre he hablado bien, ¡me encuentran! Gracias a todos por su cariño, los quiero", manifestó Yahaira ante sus fanáticos.

Tal apreciación generó reacciones de todo tipo entre sus seguidores. Para muchos, esta es una clara respuesta a la ola de rumores que apuntan a que su nueva canción estaría dedicada a Jefferson Farfán. Sin embargo, la cantante lo ha desmentido en varias oportunidades.

Yahaira prepara nuevo tema: ¿Dedicado a Jefferson Farfán?

Yahaira Plasencia está por presentar un nuevo tema que formará parte de su repertorio musical. La salsera compartió avances del sencillo con sus fanáticos, y sorprendió a más de uno por algunas frases que se incluyen. "Aunque eres galáctico, eres mi fanático", interpretó la 'Yaha'.

Pero eso no es todo. Otra parte de la canción menciona una serie de frases que harían referencia al actual romance entre el exfutbolista y Xiomy Kanashiro. En la letra, Yahaira señala: "Todo lo que ves se lo aprendió con la Patrona, dice que le duele tanto que no me perdona. Quiere su remember y ya tiene a otra persona".

