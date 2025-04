Lizarzaburu: "Acá hay dos sexos, si te percibes como conejo, no vas a ir al Parque de las Leyendas"

03/04/2025 / Exitosa Noticias / Política

Desde el Congreso, el parlamentario Juan Carlos Lizarzaburu se refirió a la aprobación de la ley que establece el uso de baños públicos de acuerdo al sexo biológico para "proteger indemnidad de menores", algo que sectores de la comunidad LGBT han calificado como discriminatorio. Según el legislador, esta norma se basa en hechos científicos, y no en percepciones que puedan tener las personas, haciendo incluso una comparación bastante polémica.

Lizarzaburu cuestiona a comunidad LGBT

En declaraciones para Exitosa, el congresista de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) abordó esta nueva norma, la cual establecerá el uso de servicios públicos según el sexo de origen. Por ello, recordó que, en medio de la discusión de esta normativa, personas LGBT habían asistido al Parlamento por invitación de algunos legisladores, entre ellos Susel Paredes.

"Hace algunos días hubo un problema en el Congreso. Habían varones que se percibían mujeres entrando al baño de mujeres". expresó al respecto, dejando en claro su discrepancia hacia las personas transgénero.

En esa línea, precisó que solo existen dos sexos, y que no habría porque interpretarlo de una forma distinta. Para ejemplificar su postura, indicó que si una persona se considera un animal, no tendría porque ir a un zoológico, debido a que esto es imposible biológicamente. En esa línea, restó importancia a cómo podrían sentirse las personas LGBT, asegurando que esta percepción no afectaría los baños establecidos para mujeres y varones.

"Si tú te percibes ranita, o conejo, no te vas a ir al Parque de las Leyendas. Eso de que 'me percibo', no está bien. Hay dos sexos, uno va a terminar en el urólogo, una en el ginecólogo. Es lo que hay. Si quieren derivar a cómo se percibe la comunidad LGBT, no es lo correcto. Lo pueden tomar de cualquier manera, (pero) acá hay baños de damas y de caballeros, como toda la vida", puntualizó.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El congresista Juan Carlos Lizarzaburu se pronunció tras la aprobación de la ley que establece uso de baños públicos según sexo biológico: "Acá hay dos sexos, si te percibes como conejo, no vas a ir al Parque de las Leyendas".



— Exitosa Noticias (@exitosape) April 3, 2025

Congreso aprueba norma de baños públicos

Por unanimidad, el Congreso de la República aprobó el Proyecto de Ley 8457, que busca fortalecer el derecho a la indemnidad sexual de los niños y adolescentes. Dentro de esta norma, se especifica la prohibición de baños públicos para quienes no correspondan con su sexo biológico, exhibiciones obscenas frente a menores de edad y la sexualización de niños y adolescentes.

Con 104 votos a favor, la representación nacional aprobó el dictamen que fortalece el derecho a la indemnidad sexual de los niños y los adolescentes.



— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) April 2, 2025

Frente a esta medida, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu se pronunció tras la aprobación de la ley que establece uso de baños públicos según sexo biológico. El legislador considera que la percepción de personas LGBT no tiene nada que ver con la asignación de baños para damas y caballeros.