Carlos Cacho REGAÑA a Marisol tras ser vinculada con Christian Cueva: "Es de muy bajo nivel"

Carlos Cacho tuvo una amena conversación con Exitosa, y dio su punto de vista sobre los más recientes escándalos de la farándula peruana. El maquillador y estilista peruano no dudó en referirse al vínculo que mantenían Christian Cueva y la cantante Marisol, asegurando que la 'Faraona de la cumbia' nunca debió caer tan bajo involucrándose con el pelotero.

Durante el programa 'Contra el Tráfico', Ricardo Rondón se refirió a una reciente entrevista de la artista, en donde incluso tuvo un sorpresivo reencuentro con Pamela López. Al respecto, Cacho aseguró que Marisol destacó mucho más al ser una mujer del medio, y que esta cita le permitió contar su verdad sobre la cercanía que mantuvo con el 'Aladino'.

En esa línea, aseguró que Marisol es su amiga y la estima mucho, por lo que conoce de cerca su forma de ser, y cree que algunas de sus actitudes podrían jugarle en contra. "Marisol es una persona que es difícil de aconsejar. Tiene su manera de pensar, es terca y empecinada", expresó Carlos. Por tal motivo, cuestionó que la 'Faraona' se haya visto involucrada en este tipo de asuntos.

"Hablando verdades, esta situación no es nada elegante. Es una cosa bien fea, en donde los involucrados son una sarta de pacharacos. Hubiera deseado que Marisol no esté involucrada, pero ahí estuvo, ella sola se involucró. Es de muy bajo nivel", puntualizó el maquillador.

En otro momento de la entrevista, Carlos Cacho comentó que su debut en la pantalla chica se dio en un contexto donde la comunidad LGBT, a la cual pertenece, era muy discriminada. Si bien considera que actualmente la situación ha mejorado, no fue ajeno a cuestionar la forma en que algunas personas homosexuales en el medio han distorsionados la manera de sentirse libres, al punto de exigir un trato distinto solo por su orientación sexual.

"Lamentablemente, se pasaron de la raya. Porque una cosa es libertad, y otra cosa es libertinaje. No es lo mismo. Yo no soy más que nadie, pero tampoco quiero que me traten de manera especial porque soy homosexual. Eso es huachafo. Yo no tengo porque exigir o pretender que me traten de forma especial porque nací gay. No soy inferior ni superior a nadie", enfatizó.