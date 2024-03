Selección Peruana: Se hace oficial el once titular de Jorge Fossati para enfrentar a República Dominicana

Este martes, 26 de marzo, la Selección Peruana enfrentará a República Dominicana en un amistoso realizado en esta fecha FIFA. Se resolvió finalmente la incógnita de cuál será el once titular enviado por Jorge Fossati para enfrentar a la selección de CONCACAF en el Estadio Monumental.

Recordemos que recién será el segundo equipo que probará el DT uruguayo desde su designación en su nuevo cargo con el equipo nacional, donde se volverá a probar la 3-5-2, formación estrella del exentrenador de Universitario de Deportes.

Recordemos que previamente, él reafirmó que no está en búsqueda del once titular, simplemente tiene la intención de que todos conozcan el nuevo planteamiento táctico.

A continuación, este será el equipo con el que Jorge Fossati saldrá en su segundo parrtido como entrenador de la Selección Peruana, cuando enfrente a República Dominicana a las 8:30 pm en el Estadio Monumental.

Portería: Pedro Gallese

Defensas: Aldo Corzo - Luis Abram - Anderson Santamaría

Mediocampistas: Luis Advíncula - Sergio Peña - Jesús Castillo - Piero Quispe - Marcos López

Delanteros: Édison Flores - Bryan Reyna

Suplentes: Miguel Araujo, Miguel Trauco, Andy Polo, Paolo Guerrero, Diego Romero, Erick Noriega, Gianluca Lapadula, Wilder Cartagena, Franco Zanelatto. Oliver Sonne, Martín Távara, Alexander Callens, Joao Grimaldo, Álex Valera, José Rivera.

Finalmente, al solo permitirse 26 jugadores en lista, por decisión técnica quedaron fuera Carlos Cáceda, Renato Solís y Carlos Ascues.

En declaraciones a los medios, Fossati remarcó que desde un inicio, el dijo que no piensa buscar el equipo titular, pues solo quiere que todos se adapten a la formación utilizada por el uruguayo. Es necesario que los mecanismos estén memorizados por la plantilla. Con esto, dejo entrever que hará muchos cambios.

"Ustedes saben la idea, yo no diré nombres, pero no les miento, una cosa es ocultar lo que yo pienso que hay que ocultar, o no dar la información que yo pienso que no hay que dar, y otra cosa es mentir. Yo no les miento y hace unos días les dije que la idea o el objetivo no era buscar el equipo titular en estos dos partidos, sino que todos o la mayoría pudieran ser parte de estos dos partidos y así todos o casi todos tuvieran la oportunidad de trabajar la idea. No es de extrañarse que para mañana haya varios cambios", explicó.