'Choca' Mandros regresó al set de '' Estas en todas'' tras concluir máster en Turismo y Gastronomía

Tal y como lo anunció, 'Choca' Mandros volvió a la conducción de ''Estas en todas'', luego de haber culminado su máster de Turismo y Gastronomía en España.

Luego haber terminado sus clases presenciales en España, 'Choca' sorprendió al público televidente tras aparecer en el programa y protagonizar un emotivo abrazo con su compañera Natalie Vértiz, quien se mostró muy emocionada y resaltó estar orgullosa de su 'partner'.

Estoy orgullosa de ti, quiero que me cuentes todo", dijo la ex Miss Perú muy contenta.

Seguido a ello, 'Choca' agradeció a todo el público por el apoyo y cariño que le demostraron durante su ausencia.

El también productor del programa sabatino se fue a España a principios del año 2023 para poder realizar un máster en Gestión y Diseño de Experiencia de Turismo Gastronómico.

Por ello, tras haberse graduado, el popular 'Choca' reveló que se fue a Francia para poder despejarse un poco y preparar su tan ansiado regreso a Perú.

'Choca' también aprovechó para confesar que las clases a las cuales asistió no fueron nada fáciles, pues regresar a la vida académica luego de muchos años, suele ser un proceso de adaptación bastante complicado al inicio.

"Ya nos graduamos de la parte presencial de este máster que ha sido muy exigente. La verdad que regresar a ser académico... China, ahora te entiendo... después de 20 años de estar en el aula, hacer tareas, exposiciones, de verdad que es complicado y me costó, a veces me frustré un poco y casi me regreso, pero nada, lo logré, me gradué ayer con gente de España, Colombia, Estados Unidos, un montón de gente, estoy contentísimo y ahora aproveché para venir a relajarme un poco", agregó el carismático conductor.