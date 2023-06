Federico Salazar lanza atrevida broma a Rebeca Escribens: "Le gusta jalármela"

09/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante el programa "América Hoy", el conductor de televisión, Federico Salazar, hizo una broma de doble sentido a su compañera Rebeca Escribens mientras le pasaba el turno a Ethel Pozo.

¿Qué le dijo Federico Salazar a Rebeca Escribens?

El momento tuvo lugar cuando la hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, le preguntó a Federico Salazar qué tipo de música escuchaba, ya que él mencionó que no era fanático de la salsa.

En respuesta, Ethel Pozo sugirió en tono de humor que tal vez le gustaba la música disco, como a su madre. Esto provocó que RebecaEscribens comenzara a bailar y a jugar con la corbata de Federico Salazar. Este hecho hizo que el conductor de América Televisión suelte la pícara frase: "Le gusta jalármela".

El tratamiento médico de Federico Salazar

Durante una entrevista con un periódico local, Federico Salazar reveló un aspecto personal. El presentador de televisión admitió que está siguiendo un tratamiento médico para mejorar su rendimiento sexual, aclarando que nunca ha utilizado la famosa pastilla azul conocida como viagra.

"¿Tomas la pastillita azul?", fue la pregunta que le hicieron al periodista, por lo que él respondió entre risas: "No, la blanca, nunca he tomado el viagra".

Además, el esposo de Katia Condos proporcionó una explicación sobre por qué toma la píldora de color blanco: "El cialis. Además, la tecnología en eso ha ido mejorando", indicó.

No obstante, el periodista experimentó algunos efectos secundarios al tomar dicho medicamento: "Al inicio dolía un poco la cabeza, te subía la presión, se te ponían rojas las orejas, pero parece que eso ya no porque no me han hablado, incluso no de pastillas, sino de una especie de plastiquitos que te pones en la boca, no sé", sentenció para Trome.

¿Federico Salazar perdonaría una infidelidad?

Un medio local le preguntó a Federico Salazar cómo reaccionaría si descubriera que su esposa, Katia Condos, le es infiel. "Bueno, depende del caso, pero digamos, a estas alturas, 'ya, pues', ¿no? Una por otra (risas)", expresó con una sonrisa, dejando entrever que estaría dispuesto a perdonar, pero que también sería infiel para devolverle el dolor que experimentó en ese momento.

Aunque parte de sus palabras fueron en tono de broma, el periodista admitió que a veces siente celos de Katia Condos, especialmente cuando ella sale con amigos y no tienen tiempo para disfrutar juntos como pareja.

Federico Salazar es uno de los periodistas más reconocidos de Perú y ha estado liderando el noticiero de América Televisión durante más de 20 años. Su relación con Katia Condos es ampliamente conocida y considerada una de las más sólidas en el medio local, con más de 14 años de matrimonio y tres hijos juntos.