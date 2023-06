Natalie Vértiz le brinda su apoyo a Ale Venturo tras ruptura con Rodrigo Cuba: "Todo pasar por algo"

Natalie Vértiz fue pieza clave en la relación de Ale Venturo y Rodrigo Cuba, pues ella es quien los presentó hace casi dos años y fungió como cupido para que puedan formar una pareja, y ahora no ha podido evitar opinar sobre la ruptura de la relación de su mejor amiga con el futbolista del Sport Boys.

La reina de belleza fue entrevistada por Jazmín Pinedo en el programa que conduce en América TV y se animó a decir algunas palabras sobre el tema de Ale y Rodrigo.

En un inicio, dijo que no quería opinar mucho, porque a veces las personas retoman su relación y no se vería bien que ella interfiera.

"Sí me sorprendió y lo único que puedo hacer como mejor amiga es apoyarla en este momento difícil, es triste cuando una relación se termina porque tenían una idea de familia, tienen una bebé chiquita, pero todo pasa por algo", expresó.

Asimismo, resaltó que por el bienestar de las hijas de Ale, espera que todo quede en privado a partir de ahora.

"Espero que esto quede aquí, además que Ale no es una persona pública, es una chica emprendedora, siempre ha sido súper privada, es mi amiga desde hace mucho tiempo, pero este tema me pone nerviosa porque no sé el fondo de la situación", expresó.