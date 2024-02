Christian Cueva: ¿Cómo inició su polémica historia de amor y por qué se separó de Pamela López?

Pamela López causó revuelo en los últimos días tras poner al descubierto una supuesta infidelidad de Christian Cueva con una figura de la cumbia. Y aunque ahora la situación entre la expareja es complicada, no hay que olvidar que esta historia también estuvo cargada de buenos momentos que presumieron una y otra vez en sus redes sociales.

Hasta hace unos días, Christian Cueva y Pamela López disfrutaban de una sólida relación de 12 años, que tuvo como fruto, el nacimiento de sus tres hijos.

Sin embargo, este amor no siempre estuvo envuelto de lujos, opulencia y comodidades; por el contrario, el romance nació en medio de necesidades económicas.

Según contó Magaly Medina, fue la propia Pamela López quien le confesó que estuvo al lado del futbolista en sus momentos más difíciles.

"Ella lo ha aguantado así, pobre, sin plata, se ha adaptado y viajaba con él. Así empezaron su relación. Ellos dos de los más humildes. ¿Así se lo has pagado a tu mujer? Eso no se le hace a una mujer que ha sido leal a ti y que te ha amado no por tu billetera sino por lo que eres", dijo la 'Urraca'.