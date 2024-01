¡Vuelven los ampays! Magaly Medina anuncia la fecha de su regreso tras vacaciones en Europa

Terremoto en la farándula. 'Magaly TV, la firme' compartió su avance promocional para esta nueva temporada 2024, lo cual confirma que la 'Urraca' regresará a la pantalla chica después de unas merecidas vacaciones en Europa. En esta nota te contamos cuando hará su presentación Magaly Medina.

Por medio de redes sociales, el equipo periodístico de Magaly Medina elaboró un video en el que hizo una metáfora de el clásico cuento de Disney, 'Blancanieves y los 7 enanos', usando como personaje principal al espejo de la reina mala.

"Esta semana me han escrito mucho en las redes con todo tipo de preguntas, que si la hacemos con Fossati, que si bajara el dólar. Esta es la pregunta elegida: '¿espejito mágico, queda alguna reina en la televisión?' Jajaja No, obviamente no, en esta época no hay reinas en la televisión, todas desaparecieron la década pasada", se le escucha decir al espejo mágico.