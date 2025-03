Christian Cueva se GILEABA a Marisol, según audio revelador: "Mi gran error fue seguirle la corriente"

La presencia de Pamela López en 'El Valor de la Verdad' ha sacado chispas en la farándula peruana, sobre todo porque al fin se reveló qué vínculo existía entre Christian Cueva y la cantante Marisol.

La aún esposa de Christian Cueva, Pamela López, se fue con todo y reveló en 'El Valor de la Verdad' que en una ocasión encontró en el celular del popular 'Aladino' una conversación borrada con Marisol. Si bien en un principio le cuestionó al futbolista por dicha situación, él respondió abiertamente que fue para pedirle un saludo, pero como no le contestó, prefirió eliminar el texto.

Sin embargo, López no quedó convencida del todo y con el pasar del tiempo logró descubrir, por versión de la propia 'Faraona', que Cuevita solía llamarla a su celular para contarle que tenía problemas en su matrimonio e incluso para pedir consejos.

"Ella me comentó que él la llamaba cada vez que tenía problemas conmigo y le pedía consejos. Incluso le ofreció llevarla de viaje, pero ella le respondió que si quería viajar, tenía su propio dinero para hacerlo y que no confundiera su amistad", dijo en un primer momento.

Christian Cueva gileaba a Marisol, según Pamela López.

Aunque parecía que al final todo quedaría en una simple conversación de "amigos", este hecho se tornó mucho más complicado debido a que Mariol le confesó, por llamada, a López que el volante nacional la había amenazado con sacar chats controversiales si seguía criticando a través de su música la relación que actualmente mantiene con Pamela Franco.

"Le dijo que sea la última vez que hablara de él y su mujer, que no hablara más de ninguno de los dos, porque si no, haría públicas todas sus conversaciones para que el Perú supiera la clase de persona que es ella" , agregó.

En cuanto al audio de Marisol, la artista aseguró que su "gran error" al conversar con Christian Cueva fue seguirle la corriente para ver hasta dónde es que él podía llegar .

"Siempre le dije a mi mánager. Un día le dije, quiero ver hasta dónde llega, ¿Cuál es su intención? Mi gran error fue seguirle la corriente al inicio para saber hasta donde llegaba. Yo nunca he estado interesada en jugadores porque sé cómo son. Quise ver hasta dónde iba a llegar, pero cuando me di cuenta de la situación, me alejé", se escucha.