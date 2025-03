Christian Cueva reta a Pamela López a denunciarlo si no cumple con sus hijos: "¿Por qué no lo hace?"

30/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva mostró su enfado y molestia tras las acusaciones de Pamela López de no ser un buen padre y no cumplir con la manutención de sus hijos. Por ello, no dudó en retar a la trujillana a denunciarlo de ser cierta sus afirmaciones.

Christian Cueva desmiente a Pamela López sobre sus hijos

En una emisión del programa 'América Hoy', Pamela López dejó entrever que Christian Cueva no le permitiría seguir con su vida tras pedir imágenes de las cámaras de seguridad del edificio donde vive con sus hijos luego de haber sido ampayada con el salsero Paul Michael. Incluso se animó a recordar que el popular 'Aladino' no cumpliría con pasar la pensión de sus hijos y evadir sus responsabilidades de su paternidad.

Esto desencadenó la furia del futbolista, quien no dudó en comunicarse telefónicamente con una de las reporteras del magazine conducido por Ethel Pozo y Janet Barboza y cuestionar duramente lo señalado por su expareja.

En primer lugar, descartó que esté interesado en lo que hace o no la trujillana, siempre y cuando no repercuta en la seguridad e integridad de sus "retoños", seguidamente, desmintió que no cumpla con ellos económicamente y la retó a denunciarlo si es que estaba tan segura de las acusaciones en su contra.

"¿Qué todo (sobre los gastos)? Porque a la señora se le antoja decir algo, tú dices 'sí le creo'. Yo no tengo que dar ninguna información de mi vida privada. Yo no te tengo que informar si a mis hijos le doy. ¿Por qué no le preguntan a la señora por qué no me denuncia por alimentos? Si dice que no le doy, ¿por qué no me denuncia?", exclamó 'Cuevita'.

Christian Cueva anuncia que demandará a 'América Hoy'

El enfado de Christian Cueva también fue hacia el staff del programa por emitir notas donde "lo dejan mal parado" y presuntamente dar validez a todo lo que su expareja cuenta en televisión. Completamente indignado, el 'pelotero' de Cienciano se animó a calificarlos con palabras de 'alto calibre'.

"He visto la nota de la mamá de mis hijos (...) Escúchame, yo voy a hablar en vivo, si quieren que yo hable, yo hablaré en vivo ahora y corto nomas. A mí está huev... ¿ya? Discúlpame que te hable así, pero ustedes ya son malditos, son malos con estas cosas", recalcó.

Es por ello, que no dudó en asegurar que demandaría a 'América Hoy' por, aparentemente, no informar "las cosas como son" y por difundir únicamente la versión de una sola persona, que en este caso sería la madre de sus hijos, Pamela López.

"Se están pasando conmigo y si tengo que denunciarlos los voy a denunciar, esto no se va a quedar así. (...) Con un tema legal voy a actuar contra la persona que está sacando estas cosas y contra tu canal", agregó.

Christian Cueva explota contra 'América Hoy'.

De esta manera, Christian Cueva no soportó más las acusaciones en su contra tras la ruptura de su relación con Pamela López y se animó a retar a la trujillana a denunciarlo si es que estaba segura de que él era un mal padre y no cumple con sus hijos.