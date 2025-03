Pamela López le pide a Christian Cueva que respete su relación con Pamela Franco: "Pretende dominar mi vida"

30/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López no dudó en responder luego de que Christian Cueva solicitara las grabaciones de las cámaras de su casa tras el ampay de la trujillana besando al joven salsero Paul Michael. La trujillana dejó entrever que el futbolista "estaría celoso" y le pide "respetar su relación con Pamela Franco".

¿Pamela López acusa a Christian Cueva de estar celoso?

A pesar de que el amor entre Pamela López Solórzano y Christian Cueva, estos personajes vuelven a generar polémica, luego de que se revelara que el 'pelotero' de Cienciano solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio donde reside la trujillana con sus hijos.

En diálogo con el programa 'América Hoy', López no ocultó su molestia por el inesperado pedido del popular 'Aladino' y dejó entrever que él no estaría contento con las salidas que tiene con el salsero Paul Michael. Además, remarcó que su expareja estaría interfiriendo con su vida.

Incluso, se animó a señalar que la actual pareja de Pamela Franco estaría "tratando de ejercer dominio sobre su vida", algo que calificó como violencia psicológica".

"Eso es un acto de violencia psicológica, él aún pretende ejercer dominio sobre mi vida. (...) Le debería importar nada sobre mí, más aún si no es responsable con la manutención de mis menores hijos. (...) Ojalá reflexione y deje de husmear mi vida y que respete la relación que tiene", expresó indignada.

Pamela López reclama a Cueva por manutención de sus hijos

Pero no todo quedó ahí, ya que según los chats mostrados en el programa conducido por Ethel Pozo y Janet Barboza, Pamela López volvió a reiterar que Christian Cueva no cumpliría aún con la pensión de sus hijos y responsabilidades como padre. Por ello, le pidió que en vez de, aparentemente, preocuparse de qué hace o no hace con su vida personal, sea igual con sus "retoños".

"Hago un llamado público a que por favor concilie y pase los alimentos a mis hijos lo que les corresponde. Él sabe muy bien que ellos tienen un estilo de vida tranquilo y son pequeños que piden y tienen necesidades", sostuvo.

Pamela López pide a Christian Cueva "no meterse en su vida".

¿Qué dijo Christian Cueva sobre reclamo de Pamela López?

Christian Cueva se mostró enojado con lo señalado por su aún esposa Pamela López y luego de recordar que no se le permite acercarse a sus hijos desde hace buen tiempo, reiteró que ello no le impidió ser responsable con sus menores y no pretende que se diga lo contrario. Asimismo, negó que esté interesado en la vida de su ex resaltando que lo único que le importa es velar por sus niños.

"Esta mujer, a mí, no me interesa en absoluto. Es de lo que más me arrepiento en la vida. (...) Lo único que busco es a mis hijos. La señora no es dueña de nada, no es duela del departamento donde viven mis hijos. El dueño soy yo. Lo único que me preocupa son mis hijos", indicó 'Aladino' vía telefónica con una reportera de 'América Hoy'.

De esta manera, luego de revelar que Christian Cueva habría pedido las imágenes de la cámara de seguridad de su casa, Pamela López le pidió al futbolista no meterse en su vida, dejando entrever que estaría celoso de sus salidas con el salsero Paul Michael. La trujillana le resaltó respetar su relación con Pamela Franco.