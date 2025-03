Christian Cueva sobre Pamela López: "No me interesa, es de lo que más me arrepiento en la vida"

Christian Cueva vuelve a llamar la atención tras mostrar su enfado por las últimas declaraciones de su expareja, Pamela López, y dejar entrever que está pendiente de su vida tras su presunta relación con Paul Michael. El futbolista lo descartó y se animó a decir que es de lo que "más se arrepiente en la vida".

Durante su conversación telefónica con una reportera de 'América Hoy', el futbolista de Cienciano, Christian Cueva, no tuvo reparos de 'explotar' y arremeter contra la madre de sus hijos, Pamela López.

El 'pelotero' trató de desmentir lo señalado por su expareja de estar interesado en su vida por pedir las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio donde ella vive con sus "retoños", en medio de la polémica generada por ver a López Solórzano saliendo con el salsero Paul Michael e incluso ser ampayada dándose un beso.

'Cuevita' reiteró que el único motivo que habría para pedir las imágenes es porque se encuentra preocupado por el bienestar de sus hijos, en especial, al tener conocimiento de que las nanas de sus menores se habrían ido del hogar, dejando entrever que "no la están pasando bien en su hogar".

"Esta mujer, a mí, no me interesa en absoluto. Es de lo que más me arrepiento en la vida. Lo único que busco es a mis hijos. (...) La señora no es dueña de nada, no es dueña del departamento donde viven mis hijos. El dueño soy yo. Lo único que me preocupa son mis hijos", exclamo de forma eufórica y explosiva.

Pero no todo quedó ahí, ya que Christian Cueva siguió expresando su molestia por las recientes declaraciones de su expareja de que no estaría cumpliendo con la pensión de sus hijos y con sus responsabilidades como padre. En ese marco, el futbolista retó a la trujillana a denunciarlo si estaba segura de todo lo que señala ante los medios de comunicación.

"¿Qué todo (sobre los gastos)? Porque a la señora se le antoja decir algo, tú dices 'sí le creo'. Yo no tengo que dar ninguna información de mi vida privada. Yo no te tengo que informar si a mis hijos le doy. ¿Por qué no le preguntan a la señora por qué no me denuncia por alimentos? Si dice que no le doy, ¿por qué no me denuncia?", dijo en 'América Hoy'.