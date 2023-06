Coki Gonzales revela que contrajo dengue y cuenta detalles de su lucha: "Te saca la mugre, te mata"

Durante una entrevista reciente con Latina Noticias, el periodista deportivo Coki Gonzáles contó que contrajo el virus del dengue, lo cual resultó en varios días de complicaciones en su salud.

Según las declaraciones de Coki Gonzáles, la enfermedad le provocó la pérdida de siete kilos y experimentó malestar durante un prolongado período de tiempo.

"Me hizo bajar, la primera semana, seis kilos. La segunda semana un kilo más, o sea, siete kilos en dos semanas. Me contagié, me picó. No sé exactamente si me picó en Jesús María o Miraflores", contó el comentarista deportivo.