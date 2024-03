¡Contundente! Nataniel Sánchez revela motivo por el que rechazó en el 'El Gran Chef: Famosos'

Nathaniel Sánchez es una de las actrices peruanas más reconocidas a nivel internacional y en una reciente entrevista reveló el motivo por el que rechazó estar en 'El gran chef: famosos' pese a que se encontraba en Perú tras volver de España, país donde radica hace varis años.

Lo recordaba 'Fernanda de las Casas' de 'Al fondo del sitio' se encuentra en nuestro país para promocionar su debut musical, ya que hace poco lanzó su primera canción como solista, una bachata romántica.

La cantante hizo un espacio en su apretada agenda para brindar una entrevista al canal de YouTube 'La Lengua' de Jesús Alzamora y en medio de la conversación con el presentador de televisión, fue consultada sobre su posible ingreso a el reality de cocina.

En ese momento, Nataniel contó que no había aceptado la oferta de Latina por temas económicos, porque al tratarse de un programa concurso no tenía asegurado una fecha de contrato y debe pagar sus propios gastos.

En otro momento, la actriz reflexionó sobre los tiempos de grabación que implican aceptar un contrato con 'EGCF' y dijo no estar dispuesta a aceptarlo.

"Yo no tengo hijos, tengo hijos perrunos y gatunos, pero en España aprendí que hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Si no disfrutas hoy lo que tienes, mañana puedo ya no estar aquí