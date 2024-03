Erick Delgado niega que Nataniel Sánchez le haya 'sacado la vuelta' con Mario Hart: "Nunca fue mi enamorada"

04/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Erick Delgado sorprendió a todos tras revelar que rechazaba tajantemente que Nataniel Sánchez le haya sido infiel con Mario Hart, ya que nunca fue su enamorada, dejando entrever que eran "amigos con derechos", y que él nunca ha tenido una pareja oficial.

¿Niega ser 'cornelio'?

Durante la emisión de su programa, el exarquero de Sporting Cristal vivió un tenso momento cuando su compañero de conducción, entre risas y de forma irónica, le recordó su pasado amoroso y el escándalo que se armó cuando se revelaron imágenes donde Nataniel Sánchez, la popular 'Fernanda de las Casas' lo engañó tras besar al piloto de automovilismo.

"Te pusieron los cachos con Mario Hart pues", comentó Gonzálo Núñez a Erick, a lo cual, él no se quedó callado y aseguró que nunca pudo ser víctima de una infidelidad porque no mantenía una relación con la joven actriz.

"¿Yo? ¿Por qué? ¿Cuándo (me metieron los cachos)? Ese conch*** no lo conozco. Yo no sé, ni cuenta porque yo no estaba con ella, así que a mí no me han puesto nada. ¿Tú sabes? Anda, huev***, (los viajes que hizo con Nataniel) fueron seis meses antes, encima me agarraron de casualidad", expresó Delgado completamente indignado.

¿Nataniel no fue 'la firme'?

Al tratar de reiterar su rechazo a ser 'cachudo', Erick Delgado aseguró que nunca tuvo enamoradas firmes y que jamás se ha enamorado de verdad, mucho menos de Nataniel, a pesar de que salieron alrededor de seis meses durante el 2010.

"Yo no he estado casado, no he tenido enamoradas firmes. La verdad es que yo no me enamoro. (Estar enamorado de Nataniel), eso es mentira, totalmente falso. No era mi enamorada, nunca lo fue. Te estás equivocando, estás hasta las huev***", recalcó.

Nataniel se defiende por su acento

La exintegrante de 'AFHS' no dio declaraciones sobre qué opinaba al ser negada por Erick Delgado y prefirió dar a conocer cuáles son sus recientes proyectos artísticos en España, donde radica desde hace seis años. También aprovechó en defenderse de las críticas por su acento español al hablar.

"La verdad que no me molesta. Mira yo estudio el acento castellano y la entonación es lo que a mí se me apega. Muchos me dicen que hablo como española, pero en mi día a día yo no utilizo ni la 'z' ni la 'c'", explicó.

Asimismo, aseguró que cuando partió al extranjero tuvo que empezar de cero y tratar de abrirse camino por ella misma, pero a pesar de las dificultades logró salir adelante y seguir estudiando lo que más le apasiona.

De esta manera, Erick Delgado rechazó que Nataniel Sánchez le haya sido infiel con el exparticipante de 'EEG', Mario Hart, ya que nunca fueron enamorados y solo mantenían una relación de "amigos con derechos" porque él nunca se ha enamorado de verdad de ninguna mujer.