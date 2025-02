¿Cuándo inició la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva? Cantante lo revela con tierno detalle

Christian Cueva y Pamela Franco siguen dando que hablar. Esta vez, la feliz pareja decidió compartir con sus seguidores la fecha en la que habrían iniciado su romance. A continuación, te contamos cómo es que el futbolista sorprendió a la cantante en este día especial.

Tal parece que Pamela Franco aprovechó que el público peruano estaba distraído con la llegada de Shakira a nuestro país y compartió un compilado de historias en Instagram, donde aparece al lado de su amado Christian Cueva.

Y es que la cantante mostró sin ningún problema el tierno gesto que el futbolista tuvo con ella a raíz de su aniversario mensual. Si bien lo que le entregó el popular 'Aladino' fue un pastel en forma de corazón decorado con frutos rojos, lo que finalmente llamó la atención fue que este contenía un calendario donde marcaba la fecha en que ambos habrían decidido iniciar su relación: un 3.

Un detalle más que no pasó desapercibido fue que el pastel contenía una frase que los caracteriza: "Hasta el fin del mundo". En otra imagen, se puede ver a ambos posando con la torta, mientras que en la parte final del video solo aparece 'Cuevita' con un montón de globos rojos que además de tener forma de corazón, tenían grabadas frases de amor.

Pamela Franco respondió el romántico detalle que Christian Cueva tuvo con ella por el Día de San Valentín. La cumbiambera compartió un tierno mensaje, donde afirmaba que el futbolista es en todo momento su "lugar seguro".

El video continuó con un largo listado relacionado a las acciones que tiene el volante nacional con ella, entre las que destaca su preocupación, sus abrazos, lo nerviosa que la pone cuando le dice cosas lindas, su romanticismo, entre otros.

"Es mi lugar seguro. Amo cuando me abraza, me da paz. Aún me pone nerviosa cuando me dice cosas lindas. Lo extraño cuando no está. Amo cuando es romántico. Es el amor de mi vida. Lo amo", agregó Franco Viera.