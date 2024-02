¡Dayanita incursiona en la música! Escucha AQUÍ el avance de su nueva canción de salsa

Dayanita empezó el 2024 con pie derecho ya que retornó a 'JB en ATV' y además, se alista para lanzar su primera canción de salsa junto a otro artista. La actriz cómica pretende incursionar en la escena musical y parece que quiere hacerle competencia a Yahaira Plasencia y Paula Arias.

A través de sus redes sociales, la popular actriz cómica publicó un video en el que anunció que próximamente estrenará su primer tema musical junto al cantante Hugo Congas. "Falta poco para el gran estreno #Sinquerer", escribió Dayanita, revelando el nombre de su primera canción.

"Sin querer fue que yo te empecé a querer, aunque no somos nada, me lo dijiste bien. Sin querer fue que yo te empecé a querer, ojalá pudiera ser tan fría yo también, pero te quiero hd*", son los versos que Dayanita canta.

La incursión de Dayanita en la escena musical no pasó desapercibida para sus seguidores e internautas en general. A los pocos minutos de haber publicado el avance de su nueva canción, cientos de comentarios resaltaron el exceso de arreglos que tenía la voz de la actriz cómica.

Sin embargo, otros comentarios apoyaron la nueva faceta de Dayanita y la felicitaron por arriesgarse a incursionar en un nuevo ambiente, además de enviarle apoyo para que siga mejorando su voz.

"waooooo que linda, admiro mucho a dayanita, que bueno la también la haces linda", "el que no arriesga, no gana", "Oe buena ah! Me quedé con las ganas de escuchar más Hugo Congas, crack", "Bendiciones bella sigue así, llegaras muy lejos", "No hagas caso a los malos comentarios, recuerda que cuando algo anda bien los haters suben, me encantó", expresaron.