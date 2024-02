Dayanita revela por qué dejó 'El reventonazo' y cuál fue la promesa que le hizo a JB para su regreso

Tras la confirmación del regreso de Dayanita a 'JB en ATV', la actriz cómica se presentó en 'Magaly TV, la firme' para contar cómo hizo para lograr ser aceptada nuevamente por Jorge Benavidez. Además, contó el motivo por el que dejó 'El reventonazo de la Chola'.

Según palabras de la actriz cómica, Ernesto Pimentel le había ofrecido renovar su contrato, sin embargo, tuvo que rechazar la oferta ya que tenía un acuerdo con Jorge Benavides para regresar a ATV.

Asimismo, confirmo que no fue fácil su retorno ya que tuvo que hacer méritos para ser aceptada nuevamente por JB. "Le prometí portarme bien, serle fiel y ya no faltar nunca más, es que ya aprendí".

Por otro lado, cuando fue consultada sobre si había puesto como condición el ingreso de 'Topito' para firmar su contrato, lo descartó completamente.

La actriz de Iquitos estuvo frente a frente con Magaly Medina, quien en alguna oportunidad indicó que Dayanita la había mirado mal. Ante esto, ella aseguró que nunca tuvo mala actitud con la conductora y a su regreso, sus compañeros la recibieron con muy buena actitud.

"Ahora nadie me dice nada, al contrario, me han abrazado, cuando yo llegué todos me abrazaron", expresó.

Finalmente, aseguró que la fama le llegó de forma muy repentina e hizo que se le nuble la mente, pero alguien le hizo entender que siempre debe mantener los pies sobre la tierra y ser humilde con quien le brinda la oportunidad.

"A veces en su momento nos equivocamos. Yo traté de conversar... siempre he pisado tierra... si en su momento como, no sé si a todos, pero a mí me pasó, sí me mareó un poco, no digo que no, lo reconozco a pesar de todo lo que ha pasado. Llegó una persona que me sentó y decirme las cosas, si tenemos un poco de fama, no podemos creernos superior a los demás", concluyó.