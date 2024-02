Dayanita celebró su cumpleaños: Así sorprendió el elenco de JB a la actriz cómica

Dayanita se ha convertido en un personaje importante para la farándula peruana y ahora que regresó al elenco de 'JB en ATV', sus compañeros no dudaron en sorprenderla por su cumpleaños.

La actriz cómica utilizó sus redes sociales para compartir lo que fue la celebración de su cumpleaños durante las grabaciones del sketch del programa dirigido por Jorge Benavides.

Así pues, se pudo ver a una Dayanita bastante alegre por la sorpresa de sus compañeros, quienes ingresaron al set donde filmaba con un pequeño pastel y una brillante vela.

En ese momento, todos empezaron a cantarle el clásico 'Happy Birthday', mientras ella solo atinaba a sonreír y balancearse de lado a lado al ritmo de la canción.

Dayanita celebró su cumpleaños con el elenco de JB.

En otra de las stories, se pudo ver a la comediante reunida con todos sus compañeros entre los que figuran: Jorge Benavides, Gabriela Serpa, 'Yuca', Martín Farfán, entre otros personajes más.

En una pasada entrevista con diario 'Trome', la actriz cómica contó que previo a su regreso al programa, se reunió con JB para conversar acerca de lo que había sucedido anteriormente entre ellos.

Asimismo, reveló que fue tanta la emoción que no pudo evitar las lágrimas al ser recibida por sus compañeros del elenco, quienes a pesar del tiempo transcurrido demostraron que su cariño no había cambiado.

"Me emocioné al verlos, todos me quieren y lloré cuando Jorge me dedicó unas palabras. Yo no pensaba que me tenían tanto cariño, pensé que lo había perdido, pero sigue intacto y al volver he llenado ese vacío que me faltaba", manifestó.