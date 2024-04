¡De no creer! Pamela López y Christian Cueva se lucen juntos en paseo familiar tras reconciliarse

¡La nueva incondicional! Luego de asegurar, en más de una oportunidad, que no perdonaría la infidelidad de Christian Cueva, Pamela López volvió a ser vista junto al padre de sus hijos y esta vez disfrutaron de un ameno paseo familiar.

Como se recuerda, hace unas semanas, los esposos fueron captados en un retito espiritual, donde el futbolista protagonizó una conmovedora escena al pedirle perdón a su esposa, en presencia de todos los asistentes, por el escándalo que protagonizó al salir a la luz su amorío con Pamela Franco.

Esta vez, las cámaras de 'Magaly TV: La Firme' ampayaron a la pareja pasando un día familiar junto a sus pequeños. Cabe mencionar que, hasta el momento, ninguno de los involucrados no se han pronunciado sobre su reconciliación.

De acuerdo a las imágenes del avance del programa de Magaly Medina, el exfutbolista de Alianza Lima se mostró cariñoso con su esposa y no dudaba en abrazarla. En más de una oportunidad, la conductora aseguró que el popular 'Aladino' ya fue perdonado.

Durante una pasada edición de 'Magaly TV: La Firme', la conductora mostró su absoluto rechazo hacia la actitud de Pamela López, quien habría decidido dejar de lado las infidelidades confesas del seleccionado nacional para así continuar a su lado y, según agregó la 'Urraca', continuar llevando una 'vida cómoda'.

La popular 'Urraca' cuestionó el discurso que dio el futbolista entre lágrimas, durante el retiro espiritual al que asistió con Pamela López.