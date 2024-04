¿Rosa Fuentes decidió PERDONAR a Paolo Hurtado?: "Yo sé que mi ESPOSA me está viendo"

Rosa Fuentes y Paolo Hurtado estuvieron en polémica hace varios meses ya que que el futbolista le fue infiel a su esposa con Jossmery Toledo. Tras ello, Rosa decidió poner fin a su matrimonio con y en más de una oportunidad se negó a perdonarlo. Sin embargo, parece haber cambiado de opinión ya que el jugador se refirió a ella como su "esposa" en una reciente entrevista.

El popular 'Caballito' habló para las cámaras de Gol TV sobre el progreso que ha tenido como deportista dentro de su equipo; estaba tan emocionado que las lágrimas cortaban su respiración y decidió enviar un agradecimiento a todos sus hinchas.

"Para mí es un día especial, es un día triste porque hace tres años perdí a mi madre, un día como hoy. He estado pasando momentos difíciles durante todo este tiempo. Gracias a Dios tengo el apoyo de la gente que me quiere. Eso me ayuda mucho para seguir adelante", dijo Hurtado en un inicio.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que le envió a su familia, incluyendo a su esposa.

En una reciente entrevista con Magaly Medina, Jossmery Toledo aclaró que el pago mensual de 5,000 soles otorgado por Paolo Hurtado fue una compensación tras el ampay, cuando ella se encontraba desempleada. Sin embargo, la relación laboral se vio afectada por el hecho y, eventualmente, la expolicía decidió buscar trabajo por su cuenta.

"Él me tuvo que pagar 5.000 porque salió el ampay y yo no trabajaba. Eso fue después del ampay, pero también empecé a trabajar y ya no me gustó (que me pague)", dijo la ex chica reality.