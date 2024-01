¡De Lima a la Gran Manzana! Luciana Fuster hará historia en el 'New York Fashion Week': "Un reto más"

26/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reconocida modelo peruana y actual 'Miss Gran International', Luciana Fuster, se encuentra en la antesala de un momento trascendental en su carrera: su debut en el prestigioso 'New York Fashion Week'. Este emblemático evento de la moda global será el escenario donde la exchica reality exhibirá su talento y representará al arte latino en una de las pasarelas más destacadas del mundo.

Luciana comparte su emoción

A través de una emocionante publicación en Instagram, Luciana Fuster compartió con sus miles de seguidores la noticia que marca un hito significativo en su trayectoria profesional. En sus propias palabras, expresó el entusiasmo y la felicidad que le genera este nuevo desafío:

" Amigos, un reto más en mi carrera. Voy a desfilar por primera vez en el 'New York Fashion Week' y no saben lo emocionada y contenta que estoy ". La exintegrante de 'Esto es guerra' emociona a sus seguidores con este paso crucial en su carrera.

Fecha y participación en el evento

El evento, agendado para el 10 de febrero, contará con la presencia destacada de Luciana Fuster, quien compartirá pasarela con otras figuras prominentes de la industria de la moda. Su participación no solo representa un reto relevante, sino también una oportunidad invaluable para continuar su ascenso profesional en la escena internacional de la moda.

¿Dónde ver 'NYFW'?

Para aquellos que no quieren perderse el esperado desfile, el evento será transmitido en vivo a través de 'GrandTV YouTube' el 10 de febrero a las 8:30 pm, hora de Perú y Estados Unidos, y el 11 de febrero de 2024 a las 8:30 am, hora de Bangkok. Esto permitirá que admiradores de todo el mundo se sumerjan en la experiencia del 'New York Fashion Week'.

El apoyo de Patricio Parodi

La pareja de Luciana Fuster, Patricio Parodi, no dejó pasar la oportunidad de expresar su apoyo y admiración hacia la modelo. En un comentario en la publicación de Luciana, el popular 'Pato' elogió los logros de su novia y resaltó su dedicación y talento.

"¡Hermosísima mi amor! Te mereces cada una de las cosas que estás consiguiendo, eres la mejor ", escribió, generando una ola de apoyo y más de 60 mil likes en menos de tres horas.

El 'New York Fashion Week' se prepara para recibir a Luciana Fuster, quien, desde su rol como 'Miss Gran International', dará un paso más en su carrera al deslumbrar en una de las pasarelas más importantes del mundo. Su participación no solo simboliza un logro personal, sino también representa la oportunidad de proyectar el talento latino en el escenario global de la moda.