Jhamir D'Arrigo hace indignante amenaza a la madre de su hija: "Voy a mandar tu foto cal***"

03/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El jugador de Alianza Lima, Jhamir D 'Arrigo, fue denunciado por su expareja y madre de su hija, Michell Tenorio, por agredirla física y psicológicamente. La mujer se quebró al contar lo que ha vivido con el deportista e impactó al detallar los maltratos que le propinó el padre de su pequeña mientras estaba embarazada.

Luego de exponer esta acusación, también reveló que el futbolista la amenazó con enviarle una foto íntima suya, que tenía en su poder.

Terrible amenaza

Durante una entrevista con un conocido programa de espectáculos, Michell Tenorio presentó el audio que le envió el futbolista, generando de los conductores: "Oye ahorita te voy a mandar tu foto calata para ver si es j.. lo que me mandaste", se puede escuchar en el audio del futbolista de Alianza Lima.

La joven explicó que se trata de una imagen que ella le envió y que ahora Jhamir D'Arrigo utiliza para amenazarla.

Denuncian a Jhamir D'Arrigo

Michell Tenorio, la expareja de Jhamir D'Arrigo, denunció al futbolista de maltrato físico y psicológico: "Hace cinco años que no estoy con él, cuando él me levantaba la mano estaba embarazada y me maltrataba ", dijo.

El espacio de espectáculos accedió a unos chats entre el futbolista y la madre de su niña.

"Él sabe todo lo que me ha hecho desde que iniciamos la relación. Hasta ahora sigo recibiendo daño psicológico. Todo es por mi hija. Yo no le pido absolutamente nada para mí. Me ha amenazado desde siempre, que voy a perder porque tiene plata", sostuvo la expareja del futbolista entre lágrimas.

Además, Michell sostuvo que D'Arrigo empezó a cubrir los gastos de su niña cuando la menor cumplió un año y medio. "Lo que él me mandaba era 400 soles al mes, luego subió a 600 soles", indicó la joven. "No es un padre presente ahora" , agregó Tenorio.

Mencionó que irá el martes 4 de junio con su abogado Wilmer Arica a la comisaría para denunciar oficialmente a su agresor por golpes y maltratos. Asimismo, Michell sostuvo que pedirá un aumento de pensión al jugador. Además, de garantías y restricción para que el jugador no se acerque a ella . "Quiero evitar comunicarme con él", agregó la joven.

En resumen, la ex pareja de Jhamir D'Arrigo expuso un audio de la indignante amenaza del futbolista de Alianza Lima, a quien denunció por agresión física y psicológica.