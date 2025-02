Deysi Araujo sorprende a vecinos de San Isidro con la venta de marcianos: "Están entre 10 a 15 soles"

03/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Deysi Araujo sigue alocando a los vecinos de San Isidro, y esta vez lo ha logrado con un emprendimiento algo inusual: la venta de marcianos. Tras mudarse al exclusivo distrito limeño, la exbailarina ya se había hecho notar por recibir visitas de figuras como Susy Díaz y Paloma de la Huaracha. Sin embargo, ahora ha llamado aún más la atención con su nuevo negocio que busca aliviar el calor.

Deysi Araujo vende marcianos en San Isidro

En un video viral publicado en su cuenta oficial de TikTok, Deysi Araujo no dudó en expresar su queja por el fuerte calor del verano limeño. "¿Quién no sufre con este calor? Yo envidio a la gente de San Juan Lurigancho, allá venden marcianos, pero en San Isidro no hay ni uno", comentó en tono jocoso.

Sin embargo, lejos de quedarse solo con la queja, la exbailarina encontró una forma de emprender con algo tan peculiar como los propios marcianos.

La idea le surgió al ver que en su nuevo vecindario no existía una oferta de este refrescante postre. Deysi Araujo, entonces, decidió ponerse manos a la obra y crear su propio negocio de marcianos, pero con un toque especial: "Son de pura fruta", explicó en el video.

Con precios que oscilan entre los 10 y 15 soles, los marcianos hechos por ella han sido bien recibidos por los vecinos, quienes se han mostrado sorprendidos por la originalidad de la propuesta. "La gente me ha apoyado, me han dicho que están ricos", relató.

Un negocio para sus cuyes

Deysi Araujo, quien ya había compartido en sus redes su gran amor por sus cuyes, confesó que la brillante idea detrás del emprendimiento no solo era una forma de ganar dinero, sino también una necesidad personal.

" He iniciado este emprendimiento para poder comprar unos ventiladores especiales para mis pequeños, mis engreídos, mis cuyes, que son muy caros ... y ahora el dinero no alcanza", detalló, mostrando una vez más su carácter abierto y espontáneo frente a todos sus seguidores.

Deysi Araujo sigue alocando a los vecinos de San Isidro, y no solo con su presencia y su peculiar estilo de vida, sino ahora con su emprendimiento de marcianos. A pesar de las quejas previas por el comportamiento poco convencional de la exbailarina, parece que su nueva idea ha encontrado un espacio en el distrito, donde la gente se ha unido a la causa de apoyar sus productos.