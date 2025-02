Marina Gold fue baneada de Kick por mostrar más de lo debido en baño público: "Pensé que no se veía"

03/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Marina Gold, conocida actriz de cine para adultos e influencer, vivió un peculiar y embarazoso incidente que la llevó a ser baneada durante 15 horas de la plataforma de streaming Kick. La causa: un descuido mientras se encontraba en un baño público durante una transmisión en vivo.

Marina Gold y su inesperado accidente

Marina Gold, quien en los últimos meses ha apostado por el mundo del streaming en lugar de seguir con su carrera internacional como actriz, estaba transmitiendo en vivo desde la calle, cerca del Jockey Plaza, cuando decidió hacer una pausa y entrar al baño público para miccionar.

"Fui al baño y puse la cámara en un ángulo que, según yo, pensé que no se me veía, pero sí se me vio, y en Kick no puedes mostrar nada de eso ", comentó la influencer sobre el inesperado descuido durante su entrevista para el programa 'Contra Tráfico' de Exitosa.

La transmisión, realizada en vivo, mostró imágenes que violaban las normas de Kick, la plataforma de streaming, la cual no permite mostrar contenido inapropiado.

Esto llevó a la sanción inicial de seis días de baneo. Sin embargo, Marina Gold no se quedó quieta ante la decisión. "Les escribí y les dije que disculpen, fue de casualidad. No es que lo hiciera a propósito. Felizmente, ya me devolvieron mi cuenta", explicó, al detallar cómo logró reducir la sanción a solo 15 horas luego de apelar.

¿Marina Gold quiere ser madre?

La polémica entrevista también abordó comentarios que la actriz recibe sobre su vida personal, especialmente sobre la posibilidad de tener una familia. Algunos aseguran que su carrera dificultaría la posibilidad de tener una relación estable, pero ella desmintió estos prejuicios.

De hecho, durante la entrevista, Marina Gold expresó que no descarta la idea de ser madre algún día, aunque aclaró que no es algo que esté en sus planes inmediatos.

"Sí (me gustaría tener hijos alguna vez). O sea, no está en mis planes porque todavía no tengo esposo. Quizá, si llega una persona correcta, puede ser", relató la influencer peruana.

El incidente que llevó a Marina Gold a ser baneada por 15 horas de Kick, tras un grave descuido en un baño público durante una transmisión en vivo, ha sido un recordatorio de las sorpresas que pueden surgir en el mundo del streaming. A pesar de los imprevistos, la influencer logró recuperar rápidamente su cuenta y seguir con su carrera digital.