DJ Tiësto en Perú: Leyenda de la música electrónica ofrecerá un show que hará vibrar a sus fanáticos

17/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Regresa! Por segunda vez, el músico holandés más icónico de la electrónica, DJ Tiësto, vuelve a nuestro país luego de 12 años para ofrecer un show único y demostrar porque es considerado como una de las leyendas vivas de este género musical.

Cabe precisar que, en 2016, el DJ pisó territorio peruano como parte de la décima edición de Festival Musical Creamsfield, realiazado en el Fundo Mamacona, al sur de Lima. Sin embargo, él no pudo presentarse debido a problemas suscitados en el recinto, por lo que fue retirado por su personal de seguridad.

Fecha, lugar y entradas

Con más de 25 años de trayectoria, el artista musical vuelve a causar furor entre los fans peruanos amantes de este género, y según información por parte de la productora del evento, Vastion Gruop, la fecha está pactada para el viernes 13 de octubre en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La preventa de entradas estará disponible a partir del jueves 18 de mayo hasta el 02 de junio, a través de la plataforma de Teleticket. Sobre los precios, estos van desde los 100 soles hasta los 550 soles, dependiendo la zona dentro del estadio, las cuales son: Tribuna, General, Ultra Vip y Vastion Experience.

Colaboraciones con artistas

Tijs Michiel Verwest (verdadero nombre del artista) se ha convertido en un verdadero icono musical, debido a sus recordados temas "Adagio For Strings", "Escape Me" , "Just Be", y "The Business".

Además, ha realizado colaboraciones con diferentes artistas del momento, como Karol G y el pegajoso tema ''Don't Be shy'' en 2021, siendo la primera canción al lado de una artista latina.

Sus éxitos

Por otro lado, el DJ también ha logrado distintos e importantes reconocimientos a nivel internacional, tales como un premio Grammy en 2015, presentarse en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, además de alcanzar la cima dentro del ranking ''DJ TOP MAG'', el cual lo coronó como "El mejor DJ de todos los tiempos".

Actualmente, Musical Freedom, sello discográfico que fundó en 2009 y su programa radial Club Life, el cual es oído semanalmente por millones de fanáticos a nivel mundial desde el 2007, viene siendo semillero de nuevos talentos que ven en Tiësto una gran inspiración.

En nuestro país, miles de seguidores lo esperan emocionados tras el anuncio de su regreso luego de 12 años; por lo que DJ Tiësto promete ofrecer un show de electrónica único e inolvidable, que demostrará porque es la leyenda de este estilo musical.