Rogers Waters en Perú : Exmiembro de Pinkfloyd anuncia último concierto en nuestro país

17/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Paren todo! El cofundador y cantante de la legendaria banda 'Pinkfloyd', Rogers Waters, regresa por tercera vez a nuestro país para despedirse finalmente de los escenarios con un gran concierto que forma parte de su gira internacional ''This is not a drill''. Entérate aquí, cuándo y dónde se presentará.

Cabe mencionar que, la última vez que Rogers vino al Perú fue cuando realizó su gira ''Us+Them'' en 2018, presentándose en el Estadio Monumental de Ate. En dicha ocasión, el cantante brindó un show que duró más de tres horas, donde interpretó los temas más importantes de la banda, así como sus propias canciones.

Fecha, lugar y entradas

La fecha, según la productora oficial del evento, Kandavu, está pactada para el 29 de noviembre del presente año en el Estadio Nacional de Lima, el cual cuenta con la capacidad de recibir a más de 40 mil personas.

La preventa exclusiva de las entradas para este esperado concierto será del 19 de mayo al 22 de mayo, donde los usuarios que cuenten con tarjetas Interbank podrán adquirirlas con el respectivo descuento a través de la página de Joinnus. Posteriormente, el 23 de mayo, se iniciará la venta general a partir de las nueve de la mañana.

Anuncio del concierto

Con un anuncio a través de las redes sociales, Kandavu dio la noticia a los miles de fanáticos de la icónica banda, los cuáles recepcionaron la noticia con mucha emoción.

"Roger Waters se despide de los escenarios con una nueva y alucinante experiencia cinematográfica. El espectáculo incluye todas las grandes canciones de la era dorada de Pink Floyd junto a varias nuevas. No te pierdas el show del año", señaló la productora.

Además, el cantante también dio a conocer la noticia, tras publicar el flyer oficial de su concierto en Perú a horas de la mañana.

¿Quién es Roger Waters?

George Roger Waters, más conocido como Rogers Waters para sus fanáticos, tiene 70 años, es músico, compositor y además cofundador de la banda Pink Floyd, la cual es considerada como una de las bandas más influyentes en la historia de la música moderna. Junto a él, la agrupación alcanzó el éxito mundial durante las décadas de 1970 y 1980.

Debido a ello, muchos fans se encuentran entusiasmados por presenciar el último concierto del ídolo del rock moderno, Roger Waters, en nuestro país, quién además interpretará uno de los temas más representativos de la banda Pink Floyd, 'Wish You Were Here'.