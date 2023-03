¿Doña Nelly regresará a "AFHS" para impedir boda de don Gilberto y Eva?

La serie "Al fondo hay sitio" siempre nos sorprende. La producción dirigida por Gigio Aranda ha demostrado a lo largo de los años que todo puede pasar en la trama, y eso incluye revivir a algunos de sus personajes. En el último avance muestra las próximas bodas que veremos: Jimmy con Kimberly y don Gilberto con Eva. Sin embargo, los fanáticos quedaron impactados tras escuchar la voz de doña Nelly.

Aún no se sabe si Nelly Camacho regresará a la exitosa producción, o si los guionistas usarán la voz de Irma Maury de anteriores capítulos para darle continuidad a la trama. Lo cierto es que miles de peruanos están ansiosos de ver el capítulo 181.

En las imágenes difundidas por América Tv, se puede oír a doña Nelly diciendo: "Gilberto". El bodeguero responde: "¿'Palomita', eres tú?". Y nuevamente se escucha a Camacho decir: "¿Eres sordo?".

Doña Nelly, personaje interpretado por Irma Maury, apareció durante seis temporadas en la exitosa serie "Al fondo hay sitio". Sin embargo, falleció repentinamente tras ganar el premio mayor de la lotería: le dio un infarto fulminante. Su esposo, don Gilberto, intentó auxiliar a la matriarca de los Gonzáles pero ya era demasiado tarde.

Irma Maury aclaró, durante una entrevista con un medio local, que siempre se mostró a gusto con su personaje a lo largo de las seis temporadas. Sin embargo, no tiene planeado continuar interpretando a la enemiga principal de Francesca Maldini nunca más.

Doña Nelly era sin duda uno de los personajes más divertidos de "Al fondo hay sitio". Sin embargo, Irma Maury dijo que decidió retirarse de la exitosa producción porque la actuación le demandaba mucho tiempo y tenía muchas otras responsabilidades en su vida.

"La decisión fue porque necesitaba de mí misma un poco más. El trabajo es muy bueno, pero te absorbe bastante. No extraño a Doña Nelly. Es más, ya me parecía un poco cargosa porque en la calle me decían ese nombre, y no me gusta", expresó la actriz.