La serie "Al fondo hay sitio" continúa sorprendiendo a todos los televidentes noche tras noche. El capítulo 47, trasmitido el miércoles 15 de marzo, ha dejado conmovidos a los seguidores de la producción peruana por la "muerte" de Peter McKay (Adolfo Chuiman), exmayordomo de Francesca Maldini, que fue supuestamente asesinado por Claudia Llanos (Úrsula Boza).

En el último episodio de la serie, la popular 'Mirada de Tiburón' le apuntó a Peter McKay con un arma. Sin embargo, nunca llegó a disparar, ya que él sufrió un infarto producto de la impresión. Finalmente, se observa a Claudia Llanos frente a una llamarada y se despide del mayordomo.

Los últimos minutos del capítulo 47 terminan con un conmovedor homenaje al mayordomo de los Maldini. Esta posible despedida ha generado diversas reacciones en redes sociales. Algunos cibernautas lamentaron la partida del personaje más querido de "Al fondo hay sitio" y otros fueron contra el guionista Gigio Aranda.

Aunque en un inicio Adolfo Chuiman no estaba conforme con su personaje, con el pasar de los años el actor le agarró un inmenso cariño a Peter McKay.

"Llegué a querer al personaje por la intensidad que tiene, le di cariño y amor al personaje. Siempre he creído que, si un actor no tiene intensidad, no tiene vida. Pegó mucho, y me di más cuenta cuando le dispararon (en la segunda temporada). Fue un rating histórico el que logró. Para mí, como persona, fue emocionante sentir ese cariño en las redes sociales. Pero, a más cariño, más compromiso", confesó a un medio local.