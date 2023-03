¿El adiós a Tito? Laszlo Kovacs anuncia el motivo de su salida de Perú

Laszlo Kovacs es un reconocido actor que interpreta a Tito Lara Smith en "Al fondo hay sitio", un personaje que vive con los Gonzáles y que podría ausentarse para siempre de Perú y de la exitosa producción de América Televisión.

Laszlo Kovacs sorprendió a más de un seguidor de "Al fondo hay sitio" al compartir una noticia en sus redes sociales. El actor está de viaje por Europa, exactamente en Madrid, España, junto a su esposa Mili Asalde, por lo que ya no veremos a Tito Lara Smith en los próximos episodios de la serie peruana.

En sus redes sociales, Mili Asalde, esposa de Laszlo Kovacs, compartió una serie de imágenes en las que se muestra junto al actor peruano. Según reveló, el motivo de su viaje sería porque están de luna de miel.

En julio de 2022, Laszlo Kovacs y Mili Asalde se convirtieron en marido y mujer. La pareja se dio el sí en una ceremonia privada.

En una entrevista con el programa "En boca de todos", el actor comentó que fue muy gratificante dar ese paso para su nueva vida en pareja. "Fue muy emocionante, yo me quebré y lloré. Estamos muy emocionados, muy contentos, ha sido una energía pura de verdad", expresó.

Laszlo Kovacs confesó a un medio local que él y Mili Asalde se casaron seguros de su amor y que lograron consolidar su relación en medio de la pandemia.

Mili Asalde y Laszlo Kovacs se conocieron en 2009, durante una de las giras que los personajes de "Al fondo hay sitio" tuvieron por Chiclayo. Según se sabe, el actor salió por la noche a una discoteca junto a Erick Elera.

En el local nocturno de Chiclayo, Laszlo Kovacs vio por primera vez a Mili Asalde, quien en un inicio no confiaba en el actor.

"No me inspiraba mucha confianza. Yo le dije que ya me iba, que la pasé divino. Pero el muchacho (Laszlo) me agarró la mano. Me dijo que no me vaya. En ese momento yo dije 'bueno, de repente cuando ya madure, más adelante'. Nos encontramos hace cuatro años, y todavía no estaba madurito", contó Asalde.