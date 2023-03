"AFHS": Las duras palabras de Alessia Montalbán que hicieron llorar a Jimmy Gonzáles

La exitosa serie "Al fondo hay sitio" continúa paralizando a todas las familias peruanas. Una escena del capítulo 186 dejó a más de uno con la boca abierta, y sin duda, se trata del momento en el que Alessia Montalbán hace llorar a Jimmy Gonzáles.

Tras confirmar que Jimmy Gonzáles es el padre del hijo que espera Kimberly Torrejón Pajares, Alessia Montalbán se emborrachó junto a su hermano Cristóbal y, justo antes de irse de fiesta, se topó con su exenamorado y fue a su encuentro para soltar toda su ira.

"No quiero que me llames, no quiero que me busques, no quiero que me mires ni que me mensajees. Quisiera regresar a ese día en Navidad y evitar ese maldito beso que nos dimos. A partir de este momento, eres el agg y mi corazón lo rompiste" exclamó la hija de Diego Montalbán.