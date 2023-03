¿La Uchulú reemplazará a Dayanita en "JB en ATV"? Influencer pucallpina se pronuncia

30/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hay fuertes rumores sobre el ingreso de Esaú Reátegui, más conocida como La Uchulú en redes sociales, al programa cómico "JB en ATV". En una entrevista exclusiva con un medio local, la influencer pucallpina develó el misterio.

¿La Uchulú estará en "JB en ATV"?

La Uchulú, quien se encuentra alejada de la televisión desde su salida de "El reventonazo de la Chola", dijo que no conocía los rumores de su supuesto ingreso a "JB en ATV" y negó su participación en el programa de Jorge Benavides.

"No sé nada del tema, de todo lo que dicen en las redes sociales. La verdad, ahorita me encuentro un poco alejada de la televisión por decisión propia, concentrada en mis contenidos en YouTube y Facebook", dijo La Uchulú.

La influencer pucallpina aprovechó para enviarle un mensaje a Dayanita: "No (somos amigas). Somos conocidas, no tenemos mucha comunicación últimamente, no somos tan cercanas. Tampoco somos rivales, como han querido dar a entender. No soy de pelear con nadie".

¿Por qué La Uchulú ya no está en "El Reventonazo"?

Ernesto Pimentel reveló que La Uchulú dejó "El reventonazo de la Chola" porque está enfocada en incursionar en el mundo de la música. Sin embargo, no descartó tenerla en su programa en un futuro.

"La Uchulú es parte de El Reventonazo y ahora está en un proceso creativo de música. En el momento que guste, estamos para recibirla. Así como ella, otros compañeros también tienen las puertas abiertas", dijo Pimentel.

Dayanita y su salida de "JB en ATV"

Dayanita no continuará más en "JB en ATV", puesto a que la actriz cómica cometió un acto de indisciplina, así lo confirmó Alfredo Benavides.

"Soy el vocero del programa y debo aclarar que la señorita Dayanita no estuvo en el programa del último sábado porque cometió un acto de indisciplina y fue sancionada", indicó Alfredo Benavides.

"Creo que ella es la persona más indicada en reconocer y decir cuál fue el acto de indisciplina y la sanción recibida. Recordemos que yo fui separado del programa por cometer una indisciplina y Jorge (Benavides) no le va a consentir indisciplinas a nadie", añadió.

La actriz cómica, por su parte, grabó una historia en su cuenta personal de Instagram, donde dejó en claro que la vida tenía que continuar a pesar de los obstáculos.