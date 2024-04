"El Gran Chef Famosos": Emil Jaime se despide de 'El Restaurante'

La noche del miércoles 10 de abril fue de eliminación en "El Gran Chef Famosos: El Restaurante", donde el participante Emil Jaime se despidió de la competencia tras no lograr convencer al jurado.

La conducción de la Noche de Eliminación estuvo a cargo de José Peláez, quien dio la bienvenida a los jueces de esta noche: Nelly Rossinelli, Javier Masías y Giacomo Bocchio.

Los participantes que compitieron por su lugar en la competencia fueron: Flavia Laos, Emil Jaime, Giovanna Valcárcel y Mathías Brivio.

Para la primera parte, los participantes tuvieron que preparar cuatro porciones de crema de verduras con crutones. en un tiempo límite de 40 minutos.

Con la promesa de un regalo para el participante que logre realizar el mejor primer plato, cada uno dio lo mejor de sí para ser acreedores del beneficio de la noche. Este será de gran utilidad para la preparación del siguiente plato.

Tras varios tropiezos en la cocina, todos los participantes lograron emplatar; sin embargo el mejor primer plato de la noche se lo llevó Mathías Brivio.

Después de revelarse el beneficiario de la noche, José Peláez anunció el segundo plato de la noche: seco de asado de tira con frejoles y arroz, cuya preparación se vio limitada a los 80 minutos otorgados por el jurado.

Para suerte del participante Brivio, el beneficio de la noche fue la entrega del recetario ilustrado del segundo plato con el paso a paso de la receta.

Todos los participantes lograron emplatar y presentar su porción de seco de asado de tira con frejoles y arroz al jurado. Para sorpresa de todos, Flavia Laos se llevó el mejor segundo plato de la noche y pasó directamente a la siguiente etapa de la competencia.

La segunda persona salvada fue Giovanna Valcárcel a pesar de los tropezones que se dio en el set del reality culinario. Finalmente, el último salvado de la noche fue Mathías Brivio.

Con estos resultados, fue el participante Emil Jaime quien tuvo que abandonar "El Gran Chef Famosos" y se convierte en el segundo eliminado de la competencia.

Con emotivas palabras finales, despidieron a Emil Jaime por su entusiasmo en la cocina. El cantante también utilizó sus minutos en pantalla para agradecer la oportunidad y el fraternal ambiente.

"La experiencia que me llevo es muy bonita. Me llevo a todos en el corazón. Uno entra y conoce a una familia de verdad, es otra vibra, otro ambiente. Me voy super contento".