¡Qué fuerte! José Peláez responde duras críticas que comparan 'El Gran chef Famosos' con 'Yo Soy'

27/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

'El Gran Chef Famosos', desde su primer día en el aire, se convirtió en uno de los programas favoritos de las familias peruanas. Por esta razón, el reality de cocina ha apostado por su continuidad y está a punto de estrenar una nueva temporada. Sin embargo, nunca faltan los detractores que se han encargado de criticar duramente al programa y compararlo con 'Yo Soy'.

Como se recuerda, el concurso de imitación estuvo por muchos años en el aire, hasta el punto de que los televidentes sintieron que el programa había bajado su calidad. Por ello, el público está lo está comparando con el reality culinario y temen que siga sus mismos pasos. Frente a estas críticas, José Peláez se pronunció al respecto.

José Peláez responde críticas

'El Gran Chef Famosos' está a puertas de sacar una nueva temporada y su divertido conductor José Peláez aseguró que el programa tiene mucho por ofrecer a los televidentes. Por ello, no dudó en defender el espacio culinario y responder las duras críticas de sus detractores.

En la conferencia de prensa donde se presentó a los nuevos rostros que serán parte de esta edición del programa, el carismático presentador confesó que le gustaría ver muchas temporadas más al aire.

"Iniciamos una temporada más. Al principio cuando recién empezamos con 'El gran chef famosos' traté de empezar esta gran aventura como empiezo todos los proyectos, en los últimos tiempos, con demasiada expectativa y tratando de hacer las cosas lo mejor posible. No me imaginé que ya haya pasado un año, es una travesía alucinante", sostuvo.

Incluso, mencionó que no se ha planeado hacer una pausa en las temporadas del reality de cocina. "Realmente por lo pronto no lo tenemos planeado. Nosotros nos estamos divirtiendo, el público se está divirtiendo, tenemos más auspiciadores. Realmente no vemos necesario hacer una pausa ", reveló a un medio local.

Se casó

Por otro lado, recordemos que, hace unas semanas, José Peláez contrajo matrimonio civil con Alejandra de la Flor y compartió esta emotiva noticia con todos sus seguidores. En sus redes sociales, el conductor de TV anunció esta buena nueva y se mostró muy feliz por haber dado este paso en su vida.

"Estado civil: casado. 'Mi mejor versión definitivamente es la que es contigo Ale de la Flor'", escribió en su Instagram.

Como se mencionó, José Peláez respondió a las duras críticas que han realizado los detractores de 'El Gran Chef Famosos' y aseguró que espera que el programa dure mucho años más en las pantallas.