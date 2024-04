Flavia Laos enfurece con los comensales de 'El Gran Chef Famosos': "Ni siquiera han pagado para venir a comer"

10/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Antes de comenzar con la primera competencia de la noche en 'El Gran Chef Famosos', José Peláez extendió una cálida bienvenida a los participantes de la noche. Sin embargo, el ambiente se volvió tenso cuando se proyectó un video resumen de las duras críticas de los comensales hacia los platos servidos en 'El Restaurante' de esta nueva temporada. Ante este revuelo, Flavia Laos arremetió contra aquellos que criticaron su destreza culinaria. ¿Qué dijo?

¡Duras palabras!

El presentador del programa, José Peláez, reveló que se llevó a cabo una encuesta dentro del programa para obtener la opinión de los comensales que degustaron los platos de los participantes del reality culinario durante la primera semana. Además, compartió un video resumen con las opiniones de los críticos.

Las personas que asistieron a 'El Gran Chef Famosos', para participar como comensales de 'El Restaurante', fueron duros con sus críticas luego de probar los platillos de los participantes.

La mayoría manifestó que le pondrían "cero ollas" como calificación por el servicio brindado. Además, detallaron: "Les ha faltado mucho a todos los participantes, yo soy muy exigente con mi paladar", "Les ha faltado en aderezo, color, textura, sabor".

Además de furiosos, estaban decepcionados de los platillos ofrecidos en 'El Restaurante' de 'El Gran Chef Famosos': "He venido desde Chancay. He venido desde lejos para ver este restaurante, pero me ha decepcionado, la verdad", "Vine con muchas expectativas de probar platos deliciosos, pero no me han convencido por completo".

Los comensales también afirmaron que la comparación de sabores fue fulminante para sus paladares y tomarían medidas más drásticas al respecto: "Han sido más los platos malos que los buenos", "Me han defraudado los famosos. A partir de ahora solo voy a verlo por televisión porque a este restaurante no volvería".

¡Saca las garras!

Ante los duros comentarios de los comensales que degustaron los platos de los famosos durante la última semana, Flavia Laos no soportó y brindó una respuesta dura y contundente.

"Ustedes de qué se quejan si ni siquiera han pagado para venir a comer. (Es) comida gratis. Agradezcan más bien".

Luego de estas palabras, el conductor José Peláez dio inicio a la difícil Noche de Sentencia, donde lamentablemente Flavia Laos fue una de las participantes sentenciadas.

De esta forma, ante la proyección del video resumen de las duras críticas de los comensales hacia los platos servidos en 'El Gran Chef Famosos: El Restaurante', Flavia Laos arremetió contra aquellos que criticaron su destreza culinaria.