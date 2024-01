"El Gran Chef Famosos: La Revancha": Ale Fuller, 'Loco' Wagner y Milene Vásquez pasan a sentencia

Ale Fuller, Milene Vásquez y el 'Loco' Wagner dejaron sorprendidos a todos al convertirse en las tres celebridades que pasan a la temida noche de sentencia del reality culinario, al no lograr convencer al jurado con sus sazones.

José Peláez dio la bienvenida a Tilsa Lozano, el 'Loco Wagner', Milene Vásquez y Ale Fuller, así como a Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías, para dar inicio a la nueva edición del programa, que logró conquistar los corazones de las familias peruanas.

Seguido a ello se reveló que el primer reto consistiría en preparar anticucho de corazón de pollo con papas doradas acompañado de crema de rocoto, en solo 41 minutos, por lo cual deberán redoblar sus esfuerzos y sacar a relucir sus mejores habilidades en sus respectivas cocinas.

Como era de esperarse, los inconvenientes no tardaron en aparecer tras el peculiar comentario de Javier Masías sobre sentirse decepcionado por la preparación de los participantes, puesto no han realizado correctamente sus platillos favoritos en ediciones anteriores.

Además, la exvengadora, Tilsa, no pudo evitar recordar el terrible momento que vivió al sufrir una grave quemadura al hacer un manjar, tras ver el fuego alto en sus anticuchos.

Todos lograron emplatar a tiempo y la línea de jueces, reveló que la persona que logró obtener el beneficio de la noche era el 'Loco'. Luego, indicaron que el segundo reto a cumplir era hacer una rica carapulcra, en solo 60 minutos, y debían presentar dos porciones.

Finalmente, todos pasaron al famoso comedor para dar a conocer cómo se sintieron durante la competencia y probar cada uno sus platos, mientras Giacomo, Nelly y Javier pasaban por sus estaciones para tomar una decisión de quién se salvaría: ¡Tilsa Lozano!

La modelo se mostró muy emocionada de poder pasar a la semifinal del programa y lanzó un contundente mensaje a sus detractores y personas que no confiaban en que avanzaría: "No lo puedo creer. Para ti con amor, que me odias".