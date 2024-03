¡Enamorados! Julián Zucchi y Priscila Mateo son captados nuevamente y más cariñosos que nunca

Julián Zucchi estuvo en el ojo de la tormenta durante los últimos días, ya que fue acusado por su expareja de haberle sido infiel en la relación de 11 años que terminaron en octubre del 2023. Sin embargo, parece que al actor no le importa el que dirán y se dejó ver muy cariñoso con la reportera Priscila Mateo, a quien considera su "saliente exclusiva".

Recordemos que hace aproximadamente una semana, Julián afirmó estar cortejando a Priscila, pero al día siguiente negó eso y explicó que la trató como saliente exclusiva porque no le gustó que las personas la ataquen en redes culpándola de la ruptura con Yiddá, lo cual es completamente falso.

El canal digital de noticias, Instarándula, dirigido por Samuel Suárez, recibió unas imágenes exclusivas que datarían de la madrugada del domingo 17 de marzo. En ellas se puede ver al protagonista de '¿Ahora somos 3? sí, mi amor' y la reportera de 'Magaly Tv, la firme' muy acaramelados en una discoteca de la capital.

Ambos estaban disfrutando de una noche de música en vivo mientras conversaban con una sonrisa en el rostro, para luego unirse en un tierno abrazo.

Cabe resaltar que no es la primera vez que son captados en una situación así, ya que las imágenes que hicieron pública la relación de ambos también fueron tomadas a las afueras de una discoteca, donde se estaban besando apasionadamente a vista y paciencia de todos.

Después de una semana lanzando dardos contra Julián Zucchi y Priscila Mateo, Yiddá Eslava hizo un mea culpa y se mostró arrepentida de haber expuesto tanto el motivo de su ruptura con el actor, además de pedirle perdón a la joven con la que ahora sale.

"LO ÚLTIMO QUE DIRÉ SOBRE EL TEMA ¡ES DE GRANDES PEDIR PERDÓN! Sí existió infidelidad, pero NO FUE CON Priscila Mateo", expresó.

"Lo que corresponde es disculparme, públicamente, con Priscila Mateo. A pesar de que jamás fue mi intención dejar entrever que ella se metió en mi relación, ya que no es cierto y lo aclaré varias veces, debo aceptar que no se me entiende y puedo generar un malentendido", sentenció.