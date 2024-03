¡Qué fuerte! Yiddá Eslava explota y manda potente mensaje a Priscila Mateo ¿Qué le dijo?

¡No se cansa! Desde hace unas semanas, Yiddá Eslava y Julián Zucchi están en el ojo de la tormenta por los dimes y diretes en los que se han visto envueltos, desde que la actriz lo acusó de infiel. A raíz de estas declaraciones, ambos han salido a dar diferentes versiones de los hechos, pero no han hecho otra cosa que agrandar el escándalo.

Sin embargo, este problema inició cuando el actor argentino fue captado besándose apasionadamente con la reportera de Magaly Medina en el interior de una discoteca. Desde ese momento, la artista nacional no dudó en 'sacar los trapitos sucios' y exponer al padre de sus hijos.

Esta vez, Yiddá no aguantó más el cargamontón al que se se ha visto expuesta y salió a pronunciarse, una vez más, y aclarar que no tiene ningún problema con Priscila Mateo, trabajadora de 'Magaly TV: La Firme'. Además, reafirmó su versión de que Julián le 'sacó la vuelta'.

En todo este escándalo mediático, Yiddá Eslava se cansó de se el blanco de innumerables comentarios y ser tildada de celosa, por ello, no dudó en repetir que no tiene le tiene resentimiento a Priscila Mateo.

"LO ÚLTIMO QUE DIRÉ SOBRE EL TEMA ¡ES DE GRANDES PEDIR PERDÓN! Sí existió infidelidad, pero NO FUE CON Priscila Mateo . ¡Por último, este mensaje para MIS HIJOS QUE SON Y SERÁN LO MÁS IMPORTANTE EN MI VIDA! Gracias a mi familia, amigos y Ángel Fernández por todo el amor y contención que me han dado todo este tiempo. Gracias a todas mis comadres por el apoyo, palabras de amor y consejos. A seguir a paso firme como un elefante", se lee en su post de Instagram al le agregó un video.

En el video que publicó Yiddá Eslava, le pidió perdón a Priscila Mateo por toda la polémica en la cual se ha visto envuelta tras sus declaraciones, debido a que muchos pensaron que ella habría sido la manzana de la discordia.