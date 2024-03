Jefferson Farfán se luce con misteriosa joven en discoteca ¿Se trata de Darinka Ramírez?

Jefferson Farfán sorprendió al revelar que tiene una cuarta hija de aproximadamente 1 año y dos meses de edad. Debido a ello, las cámaras de los distintos programas de espectáculos lo persiguen con más intensidad y esta vez, captaron al exfutbolista junto a una misteriosa joven ¿Será Darinka Ramírez?

Durante la última emisión de un conocido programa de espectáculos, se compartió un informe donde se pudo visualizar al exjugador de Alianza Lima instalándose en un box de una popular discoteca de la capital.

Coincidentemente, en el mismo local se encontraban sus excuñados, es decir, los hermanos de Yahaira Plasencia; sin embargo, esto no pasó a más.

Y es que lo que más llamó la atención de dicho reportaje fue que las cámaras captaron a la 'Foquita' hablándole en la oreja, de una forma muy comprometedora, a una misteriosa joven.

Muchos creen que se trataría de la madre de la última hija del exdeportista; sin embargo, no se pudo confirmar la identidad de la fémina. Lo cierto de todo esto es que Farfán logró hacer reír a su acompañante, quien además bailó con él durante toda la noche sin separarse ni un solo segundo.

Jefferson Farfán es captado con misteriosa joven.

Toda esta revelación se dio durante el estreno de su podcast 'Enfocados'. Mientras Paolo Guerrero hablaba de lo difícil que suele ser la carrera de un futbolista profesional.

En medio de todo ello, la 'Foquita' Farfán hizo un paréntesis, sorprendiendo al decir que hace más de un año y dos meses, él tuvo una bendición más, es decir, tuvo una hija a la que le puso Luana, por lo que actualmente se siente bastante agradecido.

"Quiero hablar de algo muy importante para mí y para mi familia... yo tuve una bendición más hace un año y dos meses, tuve una hija llamada Luana, hermosa, he sido un agradecido con la vida", inició diciendo.

"He tratado de mantenerlo en perfil bajo porque no he querido exponer a mi hija, como se expuesto en algunos momentos a mis hijos", agregó.