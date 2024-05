¿Enamorada otra vez? Tula Rodríguez tendría nuevo amor y sorprende con impactante publicación

15/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En muchas oportunidades, Tula Rodríguez ha asegurado que se encuentra enfocada en sus proyectos y vida familiar, por lo que no ha tenido oportunidad de pensar en un nuevo amor. Tras el fallecimiento de su esposo, Javier Carmona, a la exconductora de TV no se le ha conocido alguna pareja y hasta, en un momento, descartó volverse a enamorar.

Sin embargo, esta vez, la exbailarina dejó boquiabiertos a todos sus seguidores con una curiosa publicación que indicaría que se estaría dando una nueva oportunidad en el amor.

¿Está enamorada?

Como se recuerda, luego de la muerte de Javier Carmona, Tula Rodríguez se dedicó a la crianza de su hija Valentina y hasta ahora no se le ha conocido alguna relación sentimental. Por ello, sorprendió en sus redes sociales mostró un clip grabado por ella donde se muestra sentimental al escuchar romántica canción 'Nunca cambies', además dedicó un mensaje.

" Qué bonito es cuando conocemos a alguien y nos ponemos bonitas... pero queremos ser otras. Si alguien no te quiere como eres o te quiere cambiar, sal de ahí hermana. Si eres loca, así te amó al inicio por qué te quiere cambiar ahora, si eres tranqui, sé como eres. Y el que viene a tu vida si no viene a sumar, no queremos paquete", afirmó.

Tula Rodríguez le da lección de vida a su hija

La exconductora de TV, Tula Rodríguez sorprendió al tomar drástica medida tras la decisión de su hija Valentina de emprender un negocio.

"Llego a la casa tengo que ir a comprar mi arroz, mi azúcar no tengo nada porque igual en el feriado voy a trabajar, tengo aprovechar en hacer mis cosas, un trámite y que Valentina se vaya al Mercado Central. Quieres ser emprendedora mi amor, te me vas al Mercado Central porque tu mamá no te va a estar trayéndote todo, o sea ella tiene que aprender de abajo que sepa cómo es. Valentina es una niña buena... y yo se lo puedo poner todo a la mano, pero ella tiene que aprender que para lograrlo hay sacrificios", agregó.

