¡Escándalo! Mujer denuncia que perrito de Rosángela Espinoza la mordió y nadie se hizo cargo

Rosángela Espinoza, reconocida figura de la farándula, se encuentra en medio de un escándalo luego de que una vecina de La Victoria la denunciara en la comisaría local. La acusación surge a raíz de un incidente protagonizado por el perrito de la exchica reality que habría mordido a la mujer en la pierna, causándole serias lesiones y dificultándole caminar con normalidad.

En una entrevista con un conocido programa de entretenimiento, Ariana Llanos relató los detalles del incidente, indicando que el perrito de Rosángela Espinoza, supuestamente sin correa y suelto por las calles, la atacó cuando intentaba proteger a su propia mascota de otro perro agresivo.

La agraviada asegura que desconocía la identidad del dueño de la mascota hasta que vecinos le informaron que pertenecía a la popular figura de la televisión y exparticipante de 'Esto es Guerra'.

"Una vecina me dijo que era su mascota, que la tienen siempre en la calle. Siempre la tienen suelta, a pesar de que sabe que muerde. Yo he querido separar al perro, otra persona me ayudó, pero ha vuelto a agarrarme el talón, cuatro heridas me ha hecho", dijo la mujer.