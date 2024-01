¡Indignada! Excompetidora de 'Esto es Guerra' denuncia que hackearon sus redes sociales

En un giro impactante, una excompetidora de 'Esto es Guerra', ha sido víctima de un ataque cibernético que ha dejado a sus seguidores consternados. La joven, quien recientemente anunció su embarazo, reveló a través de sus redes sociales que su cuenta de Facebook fue hackeada, generando preocupación en el mundo del espectáculo.

En el transcurso de los años varios varias personalidades que pasaron por el reality de América Televisión, se han ido despidiendo de la pantalla chica para emprender otros proyectos o simplemente realizar su vida sin ningún reflector en frente. Ese es el caso de Francesca Zignago.

La recordada 'Peque' en 'Esto es Guerra', se encuentra disfrutando de la dulce espera de su primer hijo cuando recibió la noticia desagradable de que su cuenta de Facebook había sido vulnerada. Indignada, expresó su molestia en sus historias de Instagram, señalando la falta de respuesta por parte de la red social para recuperar su cuenta.

Francesca Zignago denuncia en Instagram que hackearon su Facebook.

"Qué sinvergüenza puede ser el que te roba el fanpage y luego en un vivo dice que le vendieron la cuenta, claramente no fui yo, me hackearon y Facebook nunca me respondió para que yo pueda recuperar mi cuenta", manifestó Francesca, instando a sus seguidores a reportar la cuenta fraudulenta que utiliza su nombre.