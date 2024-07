¿Escena de celos? Laura Spoya REVELA detalles del tenso momento que vivió con Brunella Horna

La actual conductora de 'Al Sexto Día', Laura Spoya, vuelve a sorprender a todos al no dudar en recordar los tensos momentos que vivió en el pasado cuando fue ampayada y vinculada sentimentalmente con Renzo Costa, cuando él era aún pareja de Brunella Costa.

Laura Spoya brindó una amena entrevista en el podcast de 'Chiquiwilo' para dar a conocer más detalles de su vida privada, profesional y cuáles son sus más recientes proyectos artísticos. Sin embargo, no pudo evitar en recordar una etapa que la marcó para siempre generando gran polémica en su entorno.

Según contó Spoya, en el 2015 fue captada con el empresario Renzo Costa durante un festival de reguetón previo al Miss Perú y ocasionó un gran escándalo porque él era uno de los jurados del certamen de belleza y mantenía una relación amorosa con Brunella Horna.

"Cuando Renzo Costa me vio en el concierto me dijo que si Jessica (Newton) me veía ahí me iba a matar. Sacaron todos los días consecutivos, cuando Brunella era noviecilla de Renzo", señaló en un inicio Spoya.