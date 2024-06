Jessica Newton critica a Laura Spoya por su baile con Guaynaa en el Miss Perú: "Casi me muero"

En una reveladora entrevista en el programa 'Al sexto día' de Panamericana Televisión, Jessica Newton, directora del Miss Perú, se enfrentó a las preguntas críticas de Laura Spoya, su exreina de belleza, tras el reciente certamen que generó controversia por su puntualidad y el inesperado momento musical con Guaynaa.

Durante el Miss Perú 2024, el evento inició con una hora de retraso, provocando descontento entre los espectadores, además de extensas tandas comerciales que superaban en duración al propio bloque del certamen. Estos problemas logísticos fueron criticados ampliamente en redes sociales, afectando la percepción del evento.

Uno de los momentos más comentados fue la intervención de Guaynaa durante la pasarela de traje de baño, donde Laura Spoya, como presentadora del evento, solicitó al cantante interpretar 'Mamarre'. Esta acción fuera de protocolo desató críticas por parte del público, quienes cuestionaron la seriedad del certamen de belleza frente a este tipo de solicitudes.

En el último programa de 'Al sexto día', Laura Spoya explicó que su intención era aligerar la tensión del evento con el interludio musical, aunque reconoció haberse desviado del guion establecido.

"Cómo me vas a poner a un cantante de reggaetón a mí, siendo la conductora. Tenía que romper un poco la tensión ", mencionó tratando de apaciguar el tema.

Jessica Newton, por su parte, expresó su desaprobación ante la situación, señalando la importancia de mantener la seriedad y el orden en un evento de tal magnitud.